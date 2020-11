Italia, tampone dubbio per Gagliardini: torna a Milano | News

Gagliardini lascia il ritiro della Nazionale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La FIGC ha comunicato che Roberto Gagliardini lascerà il ritiro della Nazionale a causa dell’esito dubbio di un tampone e tornerà immediatamente a disposizione dell’Inter. La Federazione spiega, infatti, che nell’ambito dei controlli di ieri per la sfida tra Italia e Polonia, è emerso un esito dubbio per il centrocampista nerazzurro, che era già risultato positivo al Covid-19 a inizio ottobre.

Il comunicato

“Poiché nei soggetti guariti i risultati dei test possono non sempre essere di univoca interpretazione, è stato disposto un secondo tampone effettuato questa mattina, il cui esito è previsto in serata”. Il giocatore, totalmente asintomatico, in via precauzionale eviterà il trasferimento di oggi a Reggio Emilia e farà ritorno a Milano per mettersi subito a disposizione della squadra di Antonio Conte.

NON VA MEGLIO AL MILAN: POSITIVO MISTER PIOLI>>>