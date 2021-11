Italia-Svizzera, Shaqiri: “Per noi la partita dell’anno, diversa dall’Europeo”

Shaqiri domani sarà nostro avversario in Italia-Svizzera, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, ecco le sue parole.

Stefano Bressi

Domani si gioca Italia-Svizzera, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, e oggi ha parlato in conferenza stampa Xherdan Shaqiri, svizzero classe 1991 del Lione, che si è soffermato sull'importanza del match. Ecco le sue parole.

Che sensazioni ha e se sarà diversa rispetto alla gara di luglio: "Oggi vengo qui con una sensazione diversa, positiva, rispetto alla gara dell'Europeo. Nuovo anno, nuovo ct, guardiamo al futuro con ottimismo e vogliamo mostrare una reazione rispetto alla gara di luglio e recuperare l'orgoglio perso rispetto alla gara dell'Europeo".

Sulle assenze: "È il calcio, gli infortuni fanno parte del calcio. Bisogna saper accettarli, abbiamo infortunati che fanno parte di questa rosa già da molto tempo. Il calcio è questo, gli infortuni danno anche la chance ad altri giocatori di giocarsi le loro carte e proveranno tutti ad aiutare la squadra. Lo stesso problema lo ha anche l'Italia, dobbiamo fare il nostro meglio sulla base delle possibilità a disposizione e aiutare il più possibile chi ha giocato meno in questo contesto. I giovani giocano con gioia, voglia di scendere in campo. L'obiettivo sarà battere l'Italia, è una grande chance per noi tutti. Veniamo qui non per chiuderci in difesa, ma per dare fastidio agli avversari con una tattica ben ponderata".

Sui giovani: "I giovani vengono trattati nel 2021 in modo un po' diverso rispetto al passato, noi forse eravamo più timidi mentre ora hanno meno paura di mettersi in mostra e rischiare. La qualità del settore giovanile è cresciuta e ora sono in grado di tenerci testa. Però l'euforia la abbiamo tutti, non soltanto i giovani ma anche i giocatori più rodati..."

Sull'importanza: "Per noi sarà la gara dell'anno, sarebbe sensazionale vincere. Loro sono chiaramente favoriti, hanno una qualità strabiliante. Sarà una bellissima partita, dovremo dare il meglio di noi".