Italia, sesto posto nel Ranking FIFA: ecco chi è in testa

Nonostante la vittoria degli Europei, l'Italia di Mancini resta al sesto posto del Ranking FIFA: ecco la classifica, senza sorprese in testa.

Si sta chiudendo il 2021, anno in cui l'Italia è tornata al top vincendo l'Europeo, ma che ha visto la nazionale azzurra anche mancare la qualificazione diretta ai Mondiali 2022 in Qatar, nonostante un percorso positivo. Questi risultati hanno portato solo al sesto posto nell'ultimo Ranking FIFA dell'anno, pubblicato dal massimo organismo mondiale. Al primo posto, per il quarto anno consecutivo, c'è il Belgio, nonostante nulla di eccezionale. A chiudere il podio Brasile e Francia, mentre gli azzurri hanno solo 1740,77 punti.