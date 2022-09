Italia, Raspadori in conferenza stampa: “Dobbiamo reagire e ripartire”

In vista dei prossimi impegni della nazionale italiana guidata da Roberto Mancini , ha parlato in conferenza stampa l'attaccante Giacomo Raspadori . Tanti i temi trattati dalla neo punta del Napoli . Qui di seguito vi proponiamo qualche breve estratto delle sue dichiarazioni a tema azzurri.

"Dobbiamo ripartire. Il lavoro è l'unica soluzione per ricostruire. Quelle contro Inghilterra ed Ungheria saranno partite importanti, dobbiamo arrivarci al meglio specie dal punto di vista fisico. I prossimi saranno mesi difficili ma dobbiamo reagire ed avere entusiasmo. Ringrazio il mister che ha detto che posso ricoprire più ruoli, questo per me è motivo di orgoglio. Mi esprimo meglio al centro dell'attacco ma ho giocato anche da esterno, come sempre deciderà il mister per il bene della squadra. Non andare ai Mondiali sarà pesante perché ogni bambino sogna di giocarli ma dobbiamo guardare oltre".