Italia, Pagliuca: “Non ha senso naturalizzare Joao Pedro se c’è Scamacca”

Pagliuca, ex portiere dell'Italia, ha parlato della scelta di convocare degli oriundi in Nazionale, in modo un po' polemico. Le sue parole.

Stefano Bressi

È stato il portiere dell'Italia per molto tempo con ben 39 presenze in azzurro, Gianluca Pagliuca, rivale del Milan nelle sfide cittadine. Ai microfoni di Libero, l'ex estremo difensore ha affrontato il tema Nazionale e Mondiali, soffermandosi anche sulla scelta di convocare degli oriundi, senza puntare su alcuni giovani di talento del tutto italiani. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Mancini è sereno, è consapevole che l'Italia possa andare avanti e lo penso anche io. Il centravanti ideale è Scamacca, mi chiedo perché naturalizzare Joao Pedro quando hanno uno come lui. "Altro che oriundi, è Scamacca il bomber che può portarci al Mondiale". Queste intanto sono le notizie più importanti di oggi >>>