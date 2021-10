Italia, niente Tonali al posto di Pessina: Mancini convoca Dimarco / News

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha deciso di chiamare Federico Dimarco al posto dell'infortunato Matteo Pessina e non Sandro Tonali

Dopo l'infortunio di Matteo Pessina sembrava scontata la promozione di Sandro Tonali in Nazionale maggiore. E invece niente di tutto questo. IL CT Roberto Mancini ha deciso di chiamare l'interista Federico Dimarco, con il numero 8 del Milan che dunque rimarrà in Under 21. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' c'è però un motivo di fondo dietro a tale scelta: Mancini ha deciso di lasciare Tonali in Under 21 perché in Nazionale maggiore non avrebbe lo stesso spazio rispetto alla squadra di Paolo Nicolato, di cui è leader e capitano indiscusso. Milan, assalto di Maldini e Massara ad un bomber di prima qualità >>>