Italia, Mancini: “Sono preoccupato anche io, ma andremo in Qatar”

Mancini ha ricevuto il Tapiro d'Oro dell'anno per aver mancato, al momento, i Mondiali e con la speranza che porti fortuna.

Sta finendo il 2021 e Striscia la Notizia ha consegnato a Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, il Tapiro d'Oro dell'anno. Il motivo è abbastanza chiaro: aver mancato l'accesso diretto ai Mondiali in Qatar nel 2022. Ora gli azzurri si giocheranno gli spareggi e questo premio speciale è anche di buon auspicio. Mancini ha poi rilasciato alcune dichiarazioni dopo la consegna, ecco le sue parole ai microfoni di Striscia: "È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite. In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo". Queste, intanto, le notizie più importanti di giornata >>>