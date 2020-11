Italia, Mancini positivo: possibile panchina per Evani

MILAN NEWS – Notizia di ieri: Roberto Mancini è risultato positivo al Coronavirus. È stata direttamente la FIGC a comunicarlo ufficialmente. La positività del commissario tecnico dell’Italia è arrivata proprio a pochi giorni dal raduno della Nazionale. Ovviamente Mancini non potrà essere presente, ma al suo posto, a guidare gli azzurri potrebbe esserci Alberico Evani. Finché Mancini non avrà completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli UEFA Return to play, non potrà raggiungere il gruppo. In attesa di altre comunicazioni ufficiali, quindi, prende corpo l’ipotesi di vedere Evani, ex Milan, protagonista in panchina per le due gare di Nations League contro Polonia e Bosnia.

