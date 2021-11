Italia, Ventura non ha dubbi: “Ai Mondiali ci andiamo di sicuro”

Giampiero Ventura, nell'intervista rilasciata alla Stampa, ha parlato della partita dell'Italia di stasera contro l'Irlanda del Nord

L'Italia di Roberto Mancini questa sera gioca una partita molto importante contro l'Irlanda del Nord. Gli azzurri vogliono qualificarsi alla fase finale del Mondiale in Qatar. A tal proposito il quotidiano la Stampa ha intervistato Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale. Ventura è convinto che gli uomini di Mancini si qualificheranno: "Ai Mondiali ci andiamo di sicuro. A Mancini posso soltanto fare un grande in bocca al lupo“. Le top news di oggi sul Milan: nuovo baby talento nel mirino, Leao rinnova?