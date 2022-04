Italia, Jorginho: “La delusione non è ancora passata”

Jorginho, del Chelsea, è tornato sull'eliminazione dell'Italia dai Mondiali agli spareggi. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

È passata poco più di una settimana dalla sconfitta dell'Italia che costerà la partecipazione ai prossimi Mondiali in Qatar e Jorginho, classe 1991 del Chelsea, è tornato su quella partita ai microfoni di Prime, senza nascondere l'amarezza. Sarà la seconda volta consecutiva che gli azzurri non giocheranno la competizione più importante. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "La delusione non è ancora passata. Ci vorrà un po' e fa davvero tanto male a tutti noi. Come si suol dire, bisogna andare avanti, ma purtroppo è un rimpianto che resta dentro. Dobbiamo usarlo come motivazione per fare meglio in futuro e usare questo dolore come spinta a cambiare".