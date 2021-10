Italia, i convocati di Mancini per le partite di Nations League

Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per le partite dell'Italia in Nations League. Ecco i 23 scelti dal commissario tecnico.

Nessuna novità nella lista dei convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per la fase finale della Nations League, seconda edizione del torneo che avrà il suo epilogo in Italia con gli azzurri protagonisti. Un premio per chi ha trascinato la squadra alla vittoria di Euro 2020 visto che Mancini ha convocato 22 dei 26 campioni di Europa, con l'aggiunta di Pellegrini. Neanche un giocatore del Milan presente.