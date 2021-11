Italia, i convocati di Mancini: c’è Tonali. Prima assoluta per Pobega / News

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni. C'è Sandro Tonali, prima presenza per Tommaso Pobega

Qualcosa si era già intuito con le convocazioni di Paolo Nicolato, CT dell'Under 21, che non aveva convocato il capitano Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, infatti, è stato chiamato in Nazionale maggiore da Roberto Mancini. Attenzione anche alla prima chiamata per Tommaso Pobega, calciatore di proprietà del Diavolo in prestito al Torino. Presente anche Davide Calabria. Ecco l'elenco completo.