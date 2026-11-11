L'Italia si prepara alla sfida contro la Francia, in programma domani sera a San Siro, e tra le possibili novità di formazione di Roberto Mancini c'è anche una sorpresa a tinte rossonere. Si tratta di Alphadjo Cisse, giovane talento del Milan alla prima convocazione con la Nazionale maggiore, che potrebbe trovare subito spazio nell'undici titolare.

Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico starebbe valutando un tridente offensivo composto proprio da Cisse e dai fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Una soluzione che darebbe spazio a tre attaccanti giovani, con caratteristiche differenti e tanta voglia di mettersi in mostra.

Per il giocatore rossonero sarebbe un'occasione particolarmente importante: esordire con la maglia azzurra in una partita di prestigio, davanti al pubblico di San Siro e proprio nella casa del Milan.

Cisse, da sorpresa rossonera alla possibile maglia da titolare

Il nome di Alphadjo Cisse è senza dubbio quello da seguire con maggiore attenzione in vista della partita. Il classe 2006 ha conquistato la prima convocazione nella Nazionale maggiore grazie al percorso compiuto in rossonero e alle qualità mostrate in questa prima parte di stagione.

La chiamata di Mancini rappresenta già un riconoscimento importante, ma il commissario tecnico potrebbe concedergli anche qualcosa in più. Nelle prime ipotesi tattiche, infatti, Cisse era stato individuato come possibile esterno offensivo sinistro nel 4-3-3, con Sebastiano Esposito sulla corsia opposta e Pio Esposito al centro dell'attacco.

Le indicazioni emerse successivamente dagli allenamenti hanno però introdotto qualche dubbio. Il giovane milanista è stato provato soprattutto nel ruolo di centravanti, come alternativa allo stesso Pio Esposito e a Gianluca Scamacca. Una soluzione che conferma comunque la considerazione di cui gode all'interno del gruppo azzurro.

La sua duttilità offensiva potrebbe rappresentare una risorsa per Mancini: Cisse può infatti essere utilizzato in diverse posizioni del reparto avanzato, offrendo soluzioni differenti a seconda delle esigenze della partita.

Da Tonali a Liberali: gli altri incroci con il Milan

La possibile presenza di Cisse non è l'unico elemento che lega la sfida alla storia recente del Milan. Nell'Italia di Mancini ci sarà anche, ex centrocampista rossonero, che dovrebbe occupare la posizione di regista davanti alla difesa.

Il suo ritorno a San Siro avrà inevitabilmente un significato particolare, considerando il legame costruito con il pubblico milanista durante le stagioni trascorse in rossonero. Tonali potrebbe essere il riferimento della mediana azzurra, con Nicolò Barella e altri interpreti a contendersi le posizioni da mezzali.

Attenzione anche a Mattia Liberali, ex talento del settore giovanile milanista. Il giovane centrocampista offensivo è tra le alternative considerate da Mancini per la posizione di esterno destro, insieme a Sebastiano Esposito e Antonio Vergara. La sua eventuale presenza rappresenterebbe un ulteriore incrocio con il passato rossonero.

Italia-Francia, la probabile formazione azzurra

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Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, anche se il commissario tecnico deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi. Le ultime indicazioni degli allenamenti vedono Donnarumma tra i pali, con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori in difesa. A centrocampo dovrebbero esserci Barella, Tonali e Fagioli, mentre in attacco Sebastiano Esposito e Pio Esposito sembrano avere buone possibilità di partire dal primo minuto.Sulla corsia sinistra il ballottaggio riguarda principalmente Nicolò Cambiaghi e Koleosho, con Cisse che rappresenta un'ulteriore soluzione offensiva, soprattutto nel ruolo di centravanti.

La possibile formazione dell'Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cisse.

Per Cisse, dunque, le prossime ore saranno decisive. La possibilità di esordire davanti al pubblico di San Siro rappresenterebbe un momento speciale nel suo percorso, con la maglia del Milan e quella dell'Italia che potrebbero intrecciarsi in una serata di grande prestigio.