Italia, Emerson su Instagram: “Recuperiamo energie, concentrati su lunedì”

Emerson, terzino dell'Italia, ha commentato sui propri profili social il pareggio contro la Svizzera, accompagnando tutto con una foto.

Venerdì sera l'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Svizzera, complicando non poco la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 ed Emerson ha espresso il proprio pensiero su Instagram, accompagnando il tutto con una foto della partita. Il terzino classe 1994, ora all'Olympique Lione, ha sottolineato come il risultato sia stato molto deludente e inaspettato, ma ha subito focalizzato l'attenzione sul decisivo match di lunedì sera. Prima ci sono da recuperare le energie. Ecco dunque le parole e il post pubblicato da Emerson: "Ieri non è stato il risultato che volevamo… Adesso è l'ora di recuperare le energie e concentrarci per lunedì… Tutti insieme!"