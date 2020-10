Italia, due possibili casi di Coronavirus: si attende l’esito dei tamponi

Ultime Notizie Milan: due possibili casi di Covid-19 nell’Italia

MILAN NEWS – Brutte notizie dal ritiro azzurro. Ci sono due casi di sospetta positività al Coronavirus nel gruppo squadra della nazionale azzurra. C’è attesa per l’esito dei tamponi. Oggi, alle 19:30, Roberto Mancini avrebbe dovuto parlare in conferenza stampa, ma per questo motivo ha preferito annullare l’appuntamento della vigilia di Italia-Olanda, quarta giornata di Nations League, che si giocherà a Bergamo, proprio come città simbolo (suo malgrado) della pandemia in Italia. Vista la decisione di rinviare la conferenza uno dei sospettati potrebbe anche essere il commissario tecnico Mancini, ma è solo un’ipotesi. Di certo c’è apprensione in casa Milan, visto che i rossoneri hanno tra i convocati Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999. Dalle ultime notizie, però, sembra che il positivo sia Stephan El Shaarawy, attaccante classe 1992 dello Shanghai Shenhua che si trova in Italia proprio perché non poteva tornare in Cina a causa del virus.

