Italia, Donnarumma torna a San Siro. L’ex Milan dovrà parare anche i fischi

La partita di Nations League tra Italia e Spagna si giocherà a San Siro. Uno stadio, fino a pochi mesi fa, tanto caro a Gianluigi Donnarumma

Ritorno al passato per Gianluigi Donnarumma. Mercoledì 6 ottobre, infatti, la Nazionale sarà di scena a San Siro per la semifinale di Nations League contro la Spagna. Come reagirà lo stadio che, fino a pochi mesi fa, era la sua accogliente casa? Secondo quanto riferisce il 'Giornale' il classe 1999 dovrà affrontare i fischi che gli verranno indirizzati dai suoi ex tifosi del Milan, che non hanno digerito l'addio a parametro zero dell'estate scorsa. Intanto lui, in conferenza stampa, prova a evitare questo scenario.