Italia, allarme rientrato: El Shaarawy è negativo al Coronavirus

Ultime Notizie Milan: El Shaarawy è negativo al Coronavirus

MILAN NEWS – Tanto spavento, ma alla fine tutto risolto. Stephan El Shaarawy, attaccante classe 1992, è negativo al Coronavirus. Ieri pomeriggio si è diffusa la notizia del suo tampone positivo, una condizione che ha messo in agitazione tutti nel ritiro della Nazionale, anche in vista del match di oggi in Nations League, con la quarta giornata che prevede Italia-Olanda. Anche i club erano preoccupati, visti i tanti giocatori convocati. Il Milan, per esempio, ha Gianluigi Donnarumma. Per fortuna, però, l’attaccante dello Shanghai Shenhua, prima risultato positivo con bassa carica virale, è poi risultato negativo sia al test sierologico che al secondo tampone. Che qualcosa non andasse nel verso giusto, scrive la Gazzetta, lo si era capito quando Roberto Mancini, il commissario tecnico, ha rinviato la conferenza dalle 17:00 alle 19:30 e poi alle 20:00, con allenamento alle 20:45.

