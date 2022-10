L’Inter è in vendita: Raine Group e Goldman Sachs al lavoro / News

Possibili scossoni in tempi breve in casa Inter. Stando a quanto riferisce il 'Financial Times', il club nerazzurro è in vendita e gli advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti già a partire da questa settimana. L'autorevole quotidiano economico-finanziario aggiunge che la banca statunitense Raine Group e Goldman Sachs stanno lavorando alla cessione della società di Suning.