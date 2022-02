Inter, ricorso respinto per Bastoni: squalifica confermata con il Sassuolo

Niente da fare per Alessandro Bastoni. Confermata la squalifica del difensore nonostante il ricorso presentato dall'Inter. Le ultime news

Alessandro Bastoni non farà parte di Inter-Sassuolo, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Il difensore dell'Inter, dopo il derby contro il Milan, è stato squalificato per due giornate 'per aver rivolto al termine del match un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara, reiterando tale atteggiamento due volte nonostante l'invito a trattenersi'. A nulla è servito il ricorso dell'Inter, che ha tentato di ottenere uno sconto dopo tale provvedimento. Questa la decisione ufficiale: "La Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presieduta da Umberto Maiello ha respinto il ricorso dell'Inter avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore Alessandro Bastoni".