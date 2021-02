Inter, Perisic: “Ora siamo al primo posto ed è quello che conta” / News

Inter, le parole di Perisic

Ivan Perisic, esterno dell’Inter, ha commentato il primo posto momentaneo in Serie A dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post-partita: “Abbiamo fatto una buona gara, anche oggi con tutte le occasioni avute potevamo chiuderla prima. Ma siamo lì, al primo posto, ed è quello che conta. Ora andremo a Torino per vincere. Ogni settimana dobbiamo fare il nostro e continuare così, siamo su una buona strada. Ci sono tante partite e dobbiamo entrare sempre come se fosse l’ultima. Non possiamo più sbagliare“. Stefano Pioli ha rilasciato una bella intervista in radio. Ecco le sue dichiarazioni >>>