Inter, nervi tesi in allenamento tra Onana e Brozovic | News

La situazione in casa Inter, al momento non sembra essere delle migliori. Oltre alla sconfitta bruciante rimediata nella serata di sabato 15 aprile per mano del Monza con la rete dell'ex Luca Caldirola, si aggiungono altre brutte notizie per Simone Inzaghi alla vigilia del match di Champions League con il Benfica. Incontro che, tra l'altro, rappresenta un importante viatico per la stagione dei nerazzurri.