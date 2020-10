Inter-Milan, Rebic prova a recuperare: vuole giocare il Derby

Ultime Notizie AC Milan: Rebic vuole recuperare

MILAN NEWS – Rischia di essere il Derby delle assenze quello che si giocherà tra meno di una settimana, sabato alle 18:00. I rossoneri hanno recuperato Zlatan Ibrahimovic, guarito dal Covid-19, ma hanno perso per strada Matteo Gabbia, che è invece risultato positivo. In difesa, dunque, dovrà per forza giocare il capitano Alessio Romagnoli, al rientro e non ancora al meglio. Sei invece gli assenti in casa nerazzurra in vista di Inter-Milan, tutti positivi al Coronavirus. Il Milan prova però a recuperare Ante Rebic, elemento fondamentale per l’attacco rossonero, che si è infortunato al gomito a Crotone. Il croato vuole essere presente sabato pomeriggio. In settimana è prevista una nuova visita specialistica dalla quale si capirà se potrà essere della partita.

Il lato positivo, come noto, è che non sono state riscontrate fratture. Si tratta dunque di una “semplice” lussazione e questo può essere un fattore chiave per il suo recupero. In ogni caso non c’è intenzione di affrettare i tempi. Il Milan ha diverse soluzioni in attacco e non si vuole rischiare di perdere Rebic anche per altri impegni, visto il calendario fitto e ricco di impegni importanti. Il rientro di Ibra ha già dato la scossa giusta, ma se tornasse anche Rebic si potrebbe parlare praticamente di un Milan al completo, a oggi.

C’è fiducia in casa rossonera per il rientro di Rebic, ma ovviamente Stefano Pioli non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui alla fine non possa esserci. La prima soluzione alternativa dovrebbe essere Rafael Leao, che anche lo scorso anno era di fatto la sua prima riserva sulla sinistra e che è reduce da una doppietta. Al momento è con il Portogallo Under 21. La seconda opzione è Brahim Diaz, in grado di giocare su tutto il fronte della trequarti; anche lui è apparso in ottima forma ultimamente ed è con la Spagna Under 21, con cui ha segnato due gol. Queste le due alternative principali, ma ce ne sono anche altre. Insomma, c’è fiducia e si spera di recuperare Rebic, ma il Milan è coperto.

