Inter-Milan, Pioli vuole sfatare il tabù: Dzeko la sua bestia nera

Il tecnico del Milan Stefano Pioli dovrà guardarsi dalla sua bestia nera, rappresentata dall'attaccante dell'Inter Edin Dzeko

Fabio Barera

Finalmente è arrivato il grande giorno. Nella serata odierna, alle 0re 20:45, andrà in scena il tanto atteso derby tra Inter e Milan. Si affronteranno due compagini in crisi dal punto di vista del gioco, ma accomunate dall'obiettivo di portarsi a casa i tre punti per rilanciarsi in ottica Champions League.

E la sfida sarà importante soprattutto per il futuro di Stefano Pioli, difeso dalla società, ma che allo stesso tempo non può neanche sedersi sugli allori. Il tecnico del Diavolo dovrà guardarsi soprattutto da un avversario in particolare, Edin Dzeko. Il bosniaco, infatti, quando ancora militava nella Roma, segnò uno dei quattro gol nella stracittadina contro la Lazio che costarono all'allenatore emiliano la panchina.

Destini incrociati quelli di Edin Dzeko e Stefano Pioli — Al suo posto subentrò quel Simone Inzaghi, che oggi si ritroverà come avversario. Così come si ritroverà contro quell'Hakan Calhanoglu che ha allenato, ma che ancora prima aveva affrontato nella prima partita della stagione 2015/2016 sulla panchina della Lazio.

Tornando ad Edin Dzeko, il centravanti nerazzurro ha già trovato la via del gol nei due derby precedenti in stagione. E oggi potrà essere una buona occasione per andare ancora a segno contro una delle sue vittime preferite dopo Sassuolo, Bologna e Atalanta. Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?