Inter-Milan, Pellegatti: “Mi sono svegliato sereno stamattina, vi spiego”

Inter-Milan, il pensiero di Carlo Pellegatti

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta in campionato, il Milan cade anche in Coppa Italia. La sconfitta contro l'Inter causa l'eliminazione dei rossoneri dalla competizione. Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, non si scompone e rimane ottimista per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Mi sono svegliato sereno stamattina. Ero molto preoccupato dopo l'Atalanta, ma ieri sera ho rivisto un Milan che ha giocato a calcio e che non ha demeritato, anche se sono dispiaciuto per l'eliminazione".