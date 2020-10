Inter-Milan, Ibrahimovic freme: lo svedese cerca la rivincita nel derby

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN

INTER-MILAN – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarà certamente in campo nel derby di sabato dopo essere guarito dal coronavirus. Ibra ha una voglia matta di giocare: non solo vuole tornare a trascinare il Milan, così come ha fatto nella prima giornata contro il Bologna, ma vuole riscattare anche la sconfitta dello scorso febbraio contro l’Inter.

Dopo un grande primo tempo – in cui Ibrahimovic segnò il gol del momentaneo 2-0 -, il Milan subì la rimonta dell’Inter, che vinse 4 a 2. Una sconfitta (come tutte) non digerita da Zlatan, che ora è in cerca di riscatto. E’ anche vero però che da quel derby le cose sono cambiate, visto che il Milan ha poi vinto con alcune big come Lazio, Roma e Juventus e pareggiato contro Atalanta e Napoli.

Certo, Ibrahimovic non potrà essere al 100% della condizione, visto che non gioca una partita dal 21 settembre scorso, ma lo svedese si è comunque allenato in maniera intensa durante la quarantena – in quanto asintomatico – e quindi da questo punto di vista non ci sono grosse preoccupazioni provenienti da Milanello.

L’obiettivo del Milan e di Ibrahimovic è quello di rimanere in testa alla classifica e di centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A, cosa che non accadeva dal 1995, cioè quando la formazione rossonera a fine annata conquistò lo scudetto.

Ma chi sarà ad assisterlo? Ovviamente Hakan Calhanoglu, ma Pioli non ha ancora deciso chi mettere sugli esterni. Se Rebic non dovesse farcela, spazio a uno tra Rafael Leao e Brahim Diaz, con Saelemaekers sulla destra. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: Ibrahimovic è ancora più carico del solito.

