Inter, Lautaro positivo al Covid: niente convocazione con l’Argentina

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, è risultato positivo al Covid. Per questo motivo non risponderà alla convocazione dell'Argentina

Con la 30^ giornata di Serie A andata in archivio, i club si preparano alla partenza dei propri calciatori verso le rispettive Nazionali. Lautaro Martínez, però, è costretto a rinunciare alla chiamata della sua Argentina. Come scritto dalla 'Selección' su Twitter l'attaccante dell'Inter è risultato positivo al Covid e dunque rimarrà in Italia in attesa di una sua guarigione. Il prossimo impegno in campionato vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus in un match che, per il momento, sa di scontro diretto per il terzo posto. Non bisogna però dimenticare che l'Inter deve ancora recuperare una partita con il Bologna, rinviata lo scorso 6 gennaio causa Covid. Milan, il nuovo bomber arriva dalla Liga? Le ultime news di mercato >>>