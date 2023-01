Inter, brutte notizie per Inzaghi: Calhanoglu rischia di saltare il Milan

Oltre al danno, la beffa. L' Inter , a seguito della partita di ieri contro il Monza , che ha visto protagonista soprattutto l'arbitro Juan Luca Sacchi , autore di un errore marchiano, è in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu . Il centrocampista nerazzurro, infatti, secondo quanto riferito da Tuttosport, in edicola questa mattina, si sarebbe fermato per un infortunio muscolare, creando un grattacapo non da poco al tecnico Simone Inzaghi .

Inter, Inzaghi in ansia per le condizioni di Calhanoglu

A questo punto per Calhanoglu si prospetta uno stop non meglio precisato, anche se le prime indiscrezioni riportate dal noto quotidiano lo vedrebbero lontano dal campo per diverso tempo. Il turco potrebbe infatti saltare un appuntamento importantissimo come la Supercoppa Italiana, che si terrà a Riad. Se così dovesse essere, il centrocampista perderebbe la possibilità di affrontare ancora una volta il Milan, sua ex squadra. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.