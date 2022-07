Inter, Calhanoglu fa arrabbiare i dirigenti: tuffo pericoloso dallo yacht

Un'estate un po' turbolenta quella di Hakan Calhanoglu, non solo per questioni di campo. Dopo aver lasciato il Milan per trasferirsi all'Inter, il turco ha dovuto assistere ai festeggiamenti della sua ex squadra e dei tifosi, che non hanno pensato due volte a renderlo il bersaglio preferito di cori e sfottò. Inoltre il centrocampista è finito sotto accusa per quella famosa intervista in cui, non troppo velatamente, si scaglia contro Simone Inzaghi, reo di averlo sostituito nel famoso derby vinto in rimonta dal Milan con la doppietta di Olivier Giroud.