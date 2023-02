Inter, Brozovic e Handanovic recuperati: la scelta per il derby con il Milan

Samir Handanovic e Marcelo Brozovic si sono allenati ancora in gruppo e dovrebbero essere convocati per Inter-Milan

Tra qualche giorno, più precisamente domenica 5 febbraio alle ore 20:45, andrà in scena una delle gare più importanti del mese di febbraio, il derby tra Inter e Milan . Le due squadre arrivano in due momenti diversi, sebbene nessuna delle due abbia brillato particolarmente nel corso delle ultime settimane.

Inter, due recuperi per il derby contro il Milan

Come il Milan, anche l'Inter ha dovuto far fronte a diversi problemi fisici recentemente, ma in casa nerazzurra ci sono buone notizie. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti Samir Handanovic e Marcelo Brozovic hanno recuperato dai rispettivi infortuni ed hanno partecipato all'allenamento di gruppo sotto gli occhi di Simone Inzaghi. Proprio per questo motivo, entrambi dovrebbero essere convocati per il derby contro i rossoneri. Milan, l'esito degli esami strumentali su Bennacer >>>