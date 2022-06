Inter, nelle prossime ore il rinnovo di Simone Inzaghi: i dettagli

Simone Inzaghi è vicinissimo al rinnovo con l'Inter. L'allenatore prolungherà per un'altra stagione, nelle prossime ore l'ufficialità

Simone Inzaghi è vicinissimo al rinnovo con l'Inter. L'allenatore prolungherà l'accordo per un'altra stagione, nelle prossime ore è attesa l'ufficialità. La visita di ieri in sede, tre ore di incontro con dirigenti e Steven Zhang, è servita per portare avanti i discorsi di mercato con particolare riferimento a Romelu Lukaku, ma anche a definire gli ultimi aspetti del rinnovo. Oggi un nuovo incontro che dovrebbe essere quello decisivo.