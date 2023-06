NYT: “L’Inter non poteva pagare gli architetti per il nuovo San Siro”

Il New York Times ha attaccato l'Inter, sostenendo come non potesse pagare gli architetti per il nuovo San Siro

Fabio Barera Redattore

Nella sua edizione online odierna, il 'New York Times' ha attaccato l'Inter, che sabato 10 giugno giocherà la finale di Champions League contro il Manchester City. Nel mirino del nuoto quotidiano statunitense soprattutto le difficoltà economiche della Beneamata. In un passaggio si dice addirittura che il club nerazzurro abbia avuto dei periodi in cui non era in grado di pagare gli architetti per il nuovo San Siro. Di seguito un estratto del pezzo.