Inter, Antonello: “Nuovo Stadio imprescindibile per nuove risorse economiche”

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato, tra le altre cose, dell'importanza del Nuovo Stadio per il futuro

"La Società ha prontamente intrapreso azioni di adattamento del business e di riequilibrio degli effetti finanziari causati dal periodo pandemico, concentrandosi sul controllo dei costi ma allo stesso tempo continuando ad investire risorse adeguate alla crescita. Il progetto Nuovo Stadio sarà imprescindibile per garantire alla Società quelle fonti di risorse economiche necessarie per competere alla pari con i più importanti club europei e per offrire ai nostri tifosi un'esperienza di intrattenimento all'avanguardia".