Infortunio Neymar: lesione del legamento crociato e strappo al menisco

Pessime notizie per Neymar: il calciatore del Brasile ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Il comunicato

Durante la gara contro l’Uruguay, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, Neymar ha abbandonato il campo per infortunio. L' Al Hilal ha condiviso il comunicato sull'infortunio sui propri profili social. Le notizie sono pessime. Ecco il post su X.

"Gli esami medici a cui è stato sottoposto Neymar, hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore e dello strappo del menisco del ginocchio, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico e quindi ad un programma di cure che verrà determinato in seguito". Il calciatore, quindi, dovrà lavorare sodo per poter tornare di nuovo in campo.