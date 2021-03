Infortunio Ibrahimovic, visita di controllo per lo svedese: le condizioni / PM News

Milan, queste le condizioni di Ibrahimovic

Nonostante la grave emergenza infortuni, il Milan ha messo in campo una prestazione super contro il Verona. Tra i grandi assenti spicca il nome di Zlatan Ibrahimovic, fuori dalla trasferta di Roma in cui ha accusato un infortunio muscolare. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lo svedese si è sottoposto a visita di controllo nella giornata di oggi. Il responso dice che il processo di guarigione procede senza complicazioni. Difficile, però, azzardare una data per il suo rientro in campo.

