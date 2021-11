Incontro a sorpresa tra Milan e Raiola. Ibrahimovic, la storia continua

Cari amici rossoneri, ci sono diverse notizie importanti questa mattina sul Milan. In primo piano il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che può prolungare ulteriormente la sua carriera. Il fatto del giorno, però, è l'incontro tra il club rossonero e Mino Raiola per discutere del rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto scade a giugno. Attenzione anche al calciomercato, con Maldini e Massara che starebbe pensando ad un colpo "Alla Tomori". Vai avanti nelle prossime schede per leggere tutte le notizie.