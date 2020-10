Il Milan non tornerà stanotte in Italia: il motivo

Milan bloccato in Portogallo: i motivi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Notte assurda per il Diavolo di Stefano Pioli. Conquistata la qualificazione in Europa League, il Diavolo è rimasto bloccato in Portogallo. Perché? È presto detto. Rio Ave-Milan è terminata molto tardi, vista l’interminabile serie di calci di rigore (24!!!) che hanno, alla fine, decretato la vittoria dei rossoneri. Bene, come riferito da ‘Milan TV‘, la squadra rossonera non tornerà stanotte in Italia poiché l’aeroporto di Oporto ha già chiuso alle ore 00:45. Di conseguenza, Gigio Donnarumma e compagni pernotteranno in terra lusitana e, domattina, ripartiranno alla volta di Milano.

