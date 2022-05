Il Milan e lo striscione contro l’Inter: Scaroni chiama il club nerazzurro

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è scusato con l'Inter per lo striscione esposto dai giocatori rossoneri nella giornata di ieri

Ha fatto discutere lo striscione esposto da alcuni giocatori del Milan nella giornata di ieri. Come è successo con Ambrosini nel 2007, i calciatori rossoneri hanno sventolato uno striscione con scritto: "La Coppa Italia mettila nel cu...". Chiaro riferimento all'Inter , che, in questa stagione, si è dovuta accontentare del trofeo conquistato in finale contro la Juventus e della Supercoppa Italiana, sempre contro i bianconeri.

Sport Mediaset ha spiegato che Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha chiamato l'Inter per scusarsi per il comportamento avuto dai giocatori. Il club rossonero, sempre molto attento allo stile, ha voluto subito sistemare le cose. Al momento non ci stati comunicati da parte dell'Inter, che non ha fatto trapelare alcuna posizione ufficiale.