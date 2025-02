Il declino di Origi: dall’eroe di Liverpool al Milan Futuro in Serie C

Tuttavia, con un tridente offensivo consolidato composto da Salah, Firmino e Mané , lo spazio per Origi era ridotto. Scaduto il contratto con i Reds, nell’estate del 2022 il belga ha accettato l’offerta del Milan , convinto di poter diventare protagonista in Serie A.

L’avventura fallimentare al Milan

L’esperienza in rossonero, però, si è rivelata un autentico fiasco. Arrivato a parametro zero con un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, Origi ha deluso le aspettative fin dal primo anno: solo 2 gol in 36 partite tra tutte le competizioni. Giunto in Italia con problemi fisici, ha faticato a trovare la condizione e non è mai riuscito a imporsi.