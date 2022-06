L’Ifab valuta il rilevamento semiautomatico del fuorigioco: le novità

L'International Board (Ifab) si riunisce domani a Doha, in Qatar, per la sua 136esima assemblea generale, nella quale dovrà valutare l'efficacia del fuorigioco semiautomatico . Inoltre, l'Ifab dovrebbe rendere definitivo il principio dei cinque cambi per partita introdotto durante il Covid. Altro motivo di discussione sarà il fallo di mano in area , fonte di inesauribili polemiche.

La FIFA punta ad applicare il rilevamento semiautomatico del fuorigioco, testato a febbraio al Mondiale per club, ma il suo effettivo utilizzo non è ancora confermato. Attualmente è assente dal regolamento. Tuttavia, l'Ifab non deciderà se il fuorigioco semiautomatico (basato su telecamere dedicate ed il rilevamento tridimensionale dei giocatori) verrà introdotto ai prossimi Mondiali (21 novembre-18 dicembre). Da una parte è l'organizzatore, in questo caso la FIFA, a scegliere. D'altra parte, la video assistenza è già utilizzata in Coppa del Mondo dal 2018 e sarebbe solo "uno strumento aggiuntivo per il VAR".