Ibrahimovic, pranzo con la famiglia a Bergamo in un ristorante “stellato”

MILAN NEWS – Anche le star devono mangiare. Non fa eccezione neanche Zlatan Ibrahimovic e dunque potremmo dire che anche le divinità devono mangiare. Oggi, infatti, Ibra si è dedicato alla famiglia con cui è andato a pranzo in un ristorante di Bergamo. Il numero 11 del Milan ha pubblicato nelle storie il logo del ristorante “Da Vittorio” a cui, evidentemente molto soddisfatto, ha aggiunto 3 stelle, rendendolo così “stellato”. Anche il team del ristorante ha gradito la presenza di Zlatan e ha infatti pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto di tutto lo staff in compagnia di Ibra: “Grazie per la visita. Alla prossima!”