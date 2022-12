Ibrahimovic countdown: 5 perle alla Zlatan – IPSE DIXIT

Negli ultimi mesi Zlatan Ibrahimovic è stato lontano dal rettangolo verde per l'operazione a cui si è sottoposto, ma la sue vicinanza al Milan c'è sempre stata. Oltre alle sue prestazioni e ai suoi gol, l'attaccante svedese ha spesso fatto parlare di sé anche per alcune dichiarazioni quantomeno piccanti. Alcune in modo particolare sono diventate iconiche e vengono ricordate anche dopo anni. Andiamo a scoprire quali sono le 5 migliori perle del centravanti del rossonero.