Ibrahimovic passa il turno: Svezia-Repubblica Ceca 1-0

Ibrahimovic, attaccante del Milan, si giocherà l'accesso ai Mondiali in Qatar del 2022 con la sua Svezia contro la Polonia martedì sera.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic, molto probabilmente, passerà anche e soprattutto da martedì sera. La sua Svezia, infatti, con il classe 1981 squalificato, ha vinto 1-0 contro la Repubblica Ceca questa sera e si è qualificata per la finale dei playoff per il Mondiale in Qatar nel 2022. La partita decisiva si giocherà contro la Polonia, in trasferta per i gialloblù. Oggi, come detto, Ibrahimovic era squalificato e dunque ha guardato la partita dalla tribuna. Martedì sarà a disposizione e probabilmente potrà anche scendere in campo per qualche minuto. Se la Svezia dovesse qualificarsi, allora è probabile che Ibrahimovic continui a giocare ancora per un altro anno. Altrimenti, potrebbero esserci delle valutazioni, anche se il rinnovo col Milan resta comunque l'ipotesi più probabile.