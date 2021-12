Ibrahimovic, oggi esce ‘Adrenalina’. Zlatan: “Ecco il senso di questo libro”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha presentato sui social il suo nuovo libro: "Adrenalina", che è disponibile a partire da oggi

Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, è sempre sotto la luce dei riflettori. Protagonista non solo in campo (ieri in gol contro il Genoa), ma anche fuori dal rettangolo vedere. Oggi, infatti, esce il suo libro "Adrenalina" in cui si parla appunto della vita di Zlatan. Ibrahimovic, per annunciarne l'uscita, ha scritto questo post sui suoi account social: "Ho quarant'anni e due figli che non sono più bambini, ma ragazzi. A quest'età in genere si tira una riga sul foglio e si fanno le prime somme, i primi bilanci. Se il giocatore Ibra lo conoscono tutti, l'uomo Ibra no".