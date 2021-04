Ibrahimovic, lo spot anti-Covid potrebbe essere sospeso | News

Tiene banco ancora la questione Ibrahimovic, attaccante del Milan. La Regione Lombardia potrebbe sospendere lo spot dello svedese

Quante polemiche su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato fotografo dai colleghi di Fanpage in un ristorante milanese domenica scorso in zona rossa, scatenando tante critiche. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, si è trattato di un incontro privato, di lavoro, con un numero limitato di persone, ma le polemiche non accennano a fermarsi.