Ibrahimovic: “Io e Buffon fino a 50 anni? Per lui è più facile…” | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic parla di Buffon

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Uefa. Lo svedese ha parlato di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus.

"Chi giocherà fino a 50 anni tra me e Buffin? Buffon… per lui è facile. Lui deve solo stare in piedi e bloccare i palloni. Io invece devo muovermi, creare, tirare, duellare con i difensori. Probabilmente lui può andare avanti più a lungo senza rimanere davvero in forma, ma io gli darei del filo da torcere".