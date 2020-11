Ibrahimovic in nazionale? Mistero svelato: la decisione della Svezia

Ibra in nazionale? La decisione della Svezia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il post pubblicato lunedì da Zlatan Ibrahimovic, il quale ha postato una foto che lo ritrae con la maglia della Svezia – aggiungendo la didascalia “E’ da tanto che non ci si vede” – sono tante le possibili ipotesi che sono state portate avanti. Qualcuno sosteneva addirittura che fosse un clamoroso anticipo del ritorno di Ibra in nazionale già nella prossima pausa delle nazionali di metà novembre. In realtà, per il momento almeno, è stata semplicemente una provocazione del gigante di Malmoe. Ibrahimovic, infatti, non figura nell’elenco dei convocati di Janne Andersson (con cui in passato Ibra non gliele ha mandate a dire), ct svedese, per le tre gare che attendono la nazionale scandinava nelle prossime settimane.