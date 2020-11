Ibrahimovic: “Il pallone è il mio migliore amico: per sempre con lui”

La confessione di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato una bella intervista al sito web ufficiale della UEFA. L’attaccante svedese ha tra le altre cose confessato uno stato d’animo quando scende in campo: “Ogni volta che scendo in campo, mi sento come un bambino che mangia una caramella per la prima volta. Ho capito che il pallone è il mio miglior amico, e voglio stare con il mio miglior amico per il resto della vita”.

