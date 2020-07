Ibrahimovic, il Milan potrebbe proporgli un ruolo da ambasciatore

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, il Milan potrebbe offrire a Zlatan Ibrahimovic un ruolo da ambasciatore per il futuro. Lo svedese vuole restare a Milano e sui social sembra aver fatto capire per l’ennesima volta le sue intenzioni. Il problema economico, dunque, non dovrebbe sussistere dal momento che la volontà dell’attaccante è molto chiara. Per Ibra non ci saranno problemi, se l’ingaggio sarà da abbassare lo farà. Il fatto che Stefano Pioli sia stato confermato avvicina molto i rossoneri al bomber di Malmoe. Tempo al tempo e chissà che già in settimana quando Mino Raiola sarà a Milano non possa arrivare qualche importante novità..

