Ibrahimovic, il CT della Svezia in Italia nei mesi scorsi: il retroscena

Ibrahimovic, incontro con il CT della Svezia

Zlatan Ibrahimovic convocato in Nazionale dopo quasi cinque anni. Un rumor dei mesi scorsi che si è concretizzato proprio nelle ultime ore. Nonostante abbia recuperato da poco da un infortunio muscolare, l’attaccante del Milan non ha voluto rinunciare alla chiamata della Svezia per le gare contro Georgia, Kosovo ed Estonia. Ma c’è dell’altro su questa notizia, che rappresenta il culmine di una sorta di trattativa iniziata mesi fa.

Secondo quanto riporta il portale svedese ‘thelocal.se’, il CT della Svezia Janne Andersson ha raggiunto l’Italia proprio per parlare con Ibra e chiarire precedenti incomprensioni. Lo stesso giocatore, sui social, aveva buttato l’amo per attirare le attenzioni di Andersson in ambito convocazione. Il commissario tecnico ha così colto l’assist per confrontarsi personalmente con il classe 1981 e, dopo qualche tempo, non si può che affermare che tutto è andato per il verso giusto. Il rinnovo dii Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime