Ibrahimovic: “Il Covid un fatto più mentale, ecco come l’ho affrontato”

Ibrahimovic contro il Covid: la spiegazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni de 'La Repubblica', ha parlato della positività al Covid ad inizio stagione. Le dichiarazioni: "Quando mi hanno detto che ero positivo, volevo capire che cos'è questo Covid. Chiuso in casa, aspettavo i sintomi: mal di testa e schiena, gusto perso dopo 4-5 giorni, ogni giorno qualcosa di nuovo. La febbre non l'ho mai avuta: era un fatto più mentale, il tempo passava lento. A casa non mi potevo allenare come prima, mi affaticavo subito".